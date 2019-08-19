Пермь, 19 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Перми 18 августа с рейсов сняли все автобусы, которые курсировали по маршруту № 49. Транспортные средства попали под проверку, которая вызвана крупной аварией с участием маршрутного автобуса 17 августа, сообщают СМИ.

Автобусы на улице Перми

По данным 59.ru, после ЧП от работы отстранены два перевозчика: ИП Дробинина, которому фактически принадлежал автобус, попавший в аварию, и ООО «Дизель», которое обычно обслуживает маршрут 53. ИП Дробинину, выступающему под названием «Арт-стиль», принадлежат также автобусы маршрута № 49.

Напомним, мэрия решила отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование. Как отмечают информресурсы, кроме маршрута № 53 перевозчику принадлежат маршруты № 7, 18, 34, 77 и 78. Для перевозок пассажиров по этим маршрутам обещали предоставить транспорт других перевозчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе остановки «Лесозавод» водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной.

Вечером 17 августа в Перми на улице Новогайвинской в районе остановки «Лесозавод» рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение. Один человек погиб. По последним данным минздрава региона, госпитализированы 33 человека, в том числе девять детей. Возбуждено два уголовных дела. Водитель задержан.

Предварительной причиной ДТП называют техническую неисправность автобуса, а именно проблемы в рулевой системе управления.