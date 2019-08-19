Сеул, 19 августа, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В связи с ухудшением отношений между Южной Кореей и Японией большое число представителей южнокорейских компаний обеспокоено сокращением продаж и операционной прибыли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Economic Research Institute.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного Mono Research среди представителей 1000 южнокорейских компаний в период с 29 июля по 2 августа, 51,6% респондентов сообщили, что ужесточение экспортных мер Японией негативно повлияет на продажи и доход компаний, 48,4% опрошенных придерживаются другого мнения.

Представители машиностроительной отрасли опасаются, что объем продаж может сократиться на 13,6%, представители нефтяной промышленности — на 6,6%, металлургической промышленности — на 3,9%.

Также специалисты отметили, что прибыль компаний страны в среднем сократится на 1,9%, а операционная маржа 1000 компаний составит 5,3%.

Кроме того, в качестве краткосрочных мер реагирования на экспортные ограничения Японии 53,7% респондентов выбрали альтернативные каналы импорта, 15,9% респондентов — поиск других материалов, 8,5% респондентов — сокращение объемов производства.

В долгосрочной перспективе 28,8% опрошенных также выбрали альтернативные каналы импорта.