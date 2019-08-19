Москва, 19 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Домодедово» задержали и отменили 30 авиарейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Аэропорт Домодедово

По данным онлайн-табло на 8:20, в «Домодедово» 27 рейсов задержано, три отменено. В других столичных аэропортах ситуация лучше. Во «Внуково» задержали восемь рейсов, в «Шереметьево» — три. Отменённых рейсов в этих воздушных гаванях нет.

Причина сбоев не указана. Данные сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 августа будет облачная погода без осадков.