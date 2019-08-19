Москва, 19 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Российская система качества (Роскачество) разработала рекомендации по выбору настоящего майонеза, рекомендации опубликованы на сайте организации.

Kliek Майонез

Так, в майонезе около 40% занимают масло, вода и яичные продукты, если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус.

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При выборе майонеза необходимо обратить внимание на хранение продукта. В магазине он должен храниться в охлаждаемом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов.

Что касается консервантов, которые увеличивают срок годности продукта, то существуют как натуральные, так и химические — сорбат калия (Е202), бензонат натрия (Е211) и другие. Лучше всего выбирать майонез с коротким сроком хранения, в таком продукте меньше всего консервантов.

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Чтобы при транспортировке майонез не расслаивался, производители могут добавить в продукт загустители и стабилизаторы. В жирных майонезах их меньше всего. При этом не стоит опасаться загустителей натурального происхождения, уточнили в Роскачестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве отметили, что при выборе шашлыка нужно обратить внимание на производителя, срок хранения и состав мясного продукта. От маринадов на основе майонеза лучше отказаться, если полуфабрикат будет приготовлен не сразу.

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