Москва, 19 августа, 2019, 08:13 — ИА Регнум. По-летнему тёплую погоду обещают жителям Москвы синоптики 19 августа и в последующие дни. Днём в столице ожидается 23…25 °С, сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В прогнозе говорится о переменной облачности и отсутствии осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3−8 м/с. В Московской области будет 20…25 °С, местами возможен небольшой дождь.

Самым тёплым днём недели будет среда — до +29 °С. К концу недели температура воздуха составит 19…24 °С.