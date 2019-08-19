Исламабад, 19 августа, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В результате стрельбы на границе Индии и Пакистана погибли несколько человек с обеих сторон, об этом 19 августа сообщает Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

Стороны обвиняют друг друга в провоцировании инцидента. По данным пакистанской стороны, военные Индии открыли «огонь по мирным гражданам», в результате чего погибли двое пожилых мужчин. Отмечается, что ответным огнем были уничтожены двое индийских военнослужащих, несколько солдат также получили ранения.

Официальный Нью-Дели пока не прокомментировал данный инцидент.

Как передавало ИА REGNUM, отношения между Индией и Пакистаном осложнились после того, как власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, большая часть населения которого состоит из мусульман, что является объективной причиной сепаратистских настроений в регионе.