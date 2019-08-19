Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Жительнице камчатского села Оссора Галине Ульдановой власти не позволяют захоронить останки супруга, которого съел медведь. Когда муж пропал, женщина бросилась за помощью к властям, но в помощи ей было отказано. На поиски супруга она потратила 2,5 млн рублей, оплатив работу вертолёта. Но нашла только останки, в которых по вещам опознала супруга. Получить разрешение на похороны женщина не может. Она уже обратилась в представительство президента РФ на Дальнем Востоке с жалобой на бездействие камчатских властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. Вдова (фрагмент). 1865 г

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Правоохранительные органы Камчатки не соглашаются признать опознание мужа женой по вещам и настаивают на проведении генетической экспертизы. Сделать это на Камчатке невозможно — там нет для такого исследования условий. Останки человека придётся везти в Хабаровск. Но когда это будет сделано, сказать не может никто.

Текст обращения в представительство президента РФ в ДФО привело региональное ИА «КАМ 24» . В нём, в частности, сообщается, что испуганная женщина истратила на поиски супруга все семейные сбережения. А теперь выяснила, что организовывать поиски обязаны были власти:

«Мне в таком состоянии придётся находиться ещё долго, я не могу даже по-человечески похоронить мужа».

В письме женщина подробно описывает, как с 21 июля она металась по кабинетам чиновников и умоляла организовать поиски. А тело мужа нашли только 10 августа. Но, поскольку обнаружившие тело местные жители не смогли его сами забрать и доставить в посёлок, его утащил медведь.

Женщина убеждена, что, если бы поиски мужа были организованы сразу, 21 июля, возможно, его бы спасли.

Власти утверждают, что предприняли все меры к поиску, в районе исчезновения лодки, в которой находились пропавший мужчина и его друг, была высокая концентрация судов, но никто ничего не видел. А использование вертолёта власти посчитали не нужным. По словам чиновников, генетическая экспертиза в таких случаях обязательна.

Как сообщало ИА REGNUM, голодные медведи стали настоящей бедой для Камчатки в этом сезоне. Рыбу в реках вылавливают, реки перекрывают рыбопромышленники. Голодные звери идут в населённые пункты, нападают на людей. Уже есть случаи гибели людей.