Томск, 19 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Присвоить якутскому урочищу Юнюген статус геологического памятника природы — для сохранения уникального местонахождения мамонтовой фауны — планируют учёные Томского госуниверситета, сообщает 19 августа пресс-служба вуза.

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Инициатива появилась после совместной экспедиции с сотрудниками Музея мамонта СВФУ. Урочище Юнюген, расположенное в бассейне реки Яна, называют «кладбищем мамонтов». Там в условиях вечной мерзлоты сохранилось огромное количество остатков мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов и других древних животных. Часть из этих остатков сохранились вместе с мягкими тканями: шерстью, сухожилиями, мышцами, роговыми чехлами.

«В этом месте идет активная добыча бивней мамонтов, и при этом все другие остатки просто остаются валяться на земле. Там сохранились тысячи образцов, которые можно использовать в музеях, и десятки тысяч — интересных для научных исследований», — сообщил заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергей Лещинский.

После ознакомительной экспедиции в Юнюген учёные ТГУ и СЗГМУ намерены добиваться присвоения урочищу статуса геологического памятника природы. По мнению специалистов, для этого есть все основания.

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