Токио, 19 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Японская компания Infiniti анонсировала премьеру своего нового спортивного внедорожного купе QX55. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Infinitinews.com Тизер нового купе-кроссовера QX55

Компания также выпустила тизер Infiniti QX55, на котором видна линия крыши. Сообщается, что источником вдохновения нового авто стал культовый кроссовер FX первого поколения.

По словам заместителя председателя правления японской компании Майка Коллерана, отличительным дизайном QX55 станет спортивная линия купе.

В продажу новый кроссовер поступит летом 2020 года.

Напомним, осенью 2019 года в США появится специальная серия под названием Edition 30, которую Infiniti выпустит к своему 30-летию.

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