Иркутск, 19 августа, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Сотни тысяч гектаров горящего леса осложнили жизнь жителям 62 населённых пунктов, расположенных в семи районах региона, такие данные на своём сайте приводит региональное ГУ МЧС РФ.

(сс) skeeze Лесной пожар

По данным спасателей, задымление от лесных пожаров, действующих на территории Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов, наблюдается в 19 населенных пунктах Братского района, в одном населенном пункте Катангского района, 22 населенных пунктах Нижнеилимского района, пяти населенных пунктах Усть-Илимского района, 12 населенных пунктах Усть-Кутского района, одном населенном пункте Мамско-Чуйского района и двух населенных пунктах Киренского района.

Вместе с тем отмечается, что, по данным лаборатории Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Напомним, в конце прошедшей недели площади действующих лесных пожаров на территории Иркутской области сократились. По состоянию на 16 августа в регионе действовало 92 пожара на площади 631 тысяча 791 га, из них 13 пожаров локализованы на площади 17 тысяч 587 га.

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