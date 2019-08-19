Ханакин, Ирак, 19 августа, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на курдскую деревню в иракской провинции Дияла, об этом 18 августа сообщает Kurdistan.ru.

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По предварительным данным, террористы нанесли два ракетных удара, вызвавших панику среди местных жителей. К счастью, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность в Ираке, наибольшую опасность террористы представляют на спорных между Багдадом и Эрбилем территориях, в частности в районе Ханакин, провинции Дияла.