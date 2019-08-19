Донецк, 19 августа, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Село Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики подверглось обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь вели украинские силовики, сообщает Донецкое агентство новостей.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрел начался 18 августа в 20:25 по местному времени (совпадает с московским). По селу стреляли «боевики из 36-й бригады», огонь вели целенаправленно, зажигательными боеприпасами, уточнили в управлении Народной милиции ДНР.

В результате в селе загорелась хозяйственная постройка. Данные о пострадавших и других разрушениях не приводились.

Как сообщало ИА REGNUM, село Коминтерново попало в зону обстрела ВСУ и ранее, 15 августа.

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