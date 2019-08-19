Барнаул, 19 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Ухудшение здоровья школьников обусловит в будущем инвалидизацию уже взрослого населения, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя данные Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве.

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«Статистика выглядит неблагоприятно, обнаруживая как тотальную заболеваемость среди школьников, так и прирост этой заболеваемости за годы учебы. Все это обусловит в будущем инвалидизацию уже взрослого населения и приведет к сокращению доли экономически активных жителей. Вместе с тем, школьники представляют благодатную почву для решения таких проблем. Ведь это просто непаханое поле для государства в плане профилактической работы и формирования с ранних лет здорового образа жизни». Павел Шумихин

Напомним, ранее специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование, которое показало, как меняется здоровье детей в течение 11-летнего периода обучения в школе, и назвали самые распространённые заболевания среди учеников. В частности, выяснилось, что если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу обучения таких не осталось. Причём мальчики чаще всего приобретают желудочные и кишечные заболевания, а девочки подвержены таким нарушениям здоровья, как дефицит массы тела, головные боли, неврозы и близорукость.

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