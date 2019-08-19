Москва, 19 августа, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Новые правила перевозки через государственную границу РФ фитосанитарной продукции вступают в России с 19 августа.

Продукты

Вес любого растительного сырья, будь то фрукты, овощи, семена или цветы, по новым правилам не должен превышать пяти килограмм. Если из зарубежной поездки гражданин России или гость страны намерен привезти картошку, авокадо, помидоры, капусту, ананасы или просто ветки хвойных деревьев, необходимо помнить о пятикилограммовом ограничении. В противном случае необходимо будет предъявить фитосанитарный сертификат, в котором будет подтверждено отсутствие карантинных видов.

При провозе через границу цветочных букетов, следует иметь в виду, что их количество не должно превышать трех, а число цветков в них должно быть больше либо равно 15.

Новые правила будут действовать на таможнях всех видов сообщений: морского, железнодорожного, авиа‑ и автомобильного транспорта.