Почти 50 человек тушили ресторан в центре Новосибирска
Новосибирск, 19 августа, 2019, 06:44 — ИА Регнум. На тушение пожара в ресторане «Puppen Haus», который находится на мансарде трёхэтажного здания на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска, привлекались 46 человек и 14 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.
Отметим, что здание ресторана расположено на месте плотной застройки города. Пожаром было охвачено 161 кв.м. площади. Огонь мог перекинуться на стоящие неподалёку здания.
Как отметили в ведомстве, персоналу и посетителям ресторана — 40 человек — удалось выбраться из здания самостоятельно. Пострадавших нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в новосибирском ресторане «Puppen Haus» поступило в 19:38 (время местное) 18 августа.
Причины возникновения пожара выясняются.