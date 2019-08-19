Новосибирск, 19 августа, 2019, 06:44 — ИА Регнум. На тушение пожара в ресторане «Puppen Haus», который находится на мансарде трёхэтажного здания на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска, привлекались 46 человек и 14 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

54.mchs.gov.ru Пожар в ресторане Новосибирска

Отметим, что здание ресторана расположено на месте плотной застройки города. Пожаром было охвачено 161 кв.м. площади. Огонь мог перекинуться на стоящие неподалёку здания.

Как отметили в ведомстве, персоналу и посетителям ресторана — 40 человек — удалось выбраться из здания самостоятельно. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в новосибирском ресторане «Puppen Haus» поступило в 19:38 (время местное) 18 августа.

Причины возникновения пожара выясняются.