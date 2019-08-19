Якутск, 19 августа, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Якутии группа медведей вышла из леса и окружила автомобиль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

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В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором множество медведей, более десяти особей, ходят рядом с автомобилем. Медведи явно голодные. Молодой самец даже несколько раз вставал на задние лапы.

«Медведи-попрошайки ждут подачки», — говорит автор ролика.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи вышли из лесов в Петропавловске-Камчатском. Их очень много в разных районах города.