Владивосток, 19 августа, 2019, 06:28 — ИА Регнум. Сильные дожди ливневого характера ожидаются в Приморье 22−23 августа, сообщает пресс-служба Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Особо сильного разгула стихии следует опасаться ночью и утром 22 августа на юге и северо-западе края, а также днем 22 августа и днем 23 августа на юго-востоке и востоке Приморья. В отдельных районах всего за 12 часов выпадет более 50 мм осадков.

В реках и озерах региона ожидается резкое повышение уровня воды, влекущее за собой подтопление сельхозугодий, дорог, мостов и некоторых строений.

Наибольший подъем уровня воды придется на южные и западные районы Приморского края — на 2−3,5 м.

В ведомстве отметили паводкоопасные районы, среди которых: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский.