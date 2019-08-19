Куала-Лумпур, 19 августа, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Суд Малайзии отложил слушания по делу о коррупции и мошенничестве против бывшего премьер-министра Наджиба Разака, 19 августа передает агентство Reuters.

Malaysian government Наджиб Разак

Суд над Наджибом Разаком отложен на неделю, до понедельника 26 августа. Разак обвиняется по 42 эпизодам взяточничества, отмывания денег и мошенничества.

Обвинение, которое должно быть рассмотрено в следующий понедельник, связано с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), через который проходили миллиарды долларов США.

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