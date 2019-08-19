Якутск, 19 августа, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В Якутии не переносятся сроки летне-осеннего сезона охоты из-за пожароопасной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экологии республики.

Охотник

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«Никаких изменений по срокам летне-осеннего сезона охоты на заседании КЧС по тушению лесных пожаров не принималось. С 1 августа началась охота на дикого северного оленя, снежного барана, бурого медведя, а с 17 августа можно охотиться на водоплавающую и боровую дичь», — пояснили в минэкологии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Магаданской области открыт сезон охоты также с 1 августа, лимиты и квоты охотникам установлены минприродных ресурсов и экологии России.