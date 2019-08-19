Новосибирск, 19 августа, 2019, 05:39 — ИА Регнум. В середине сентября в Новосибирск прибудет ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом ИА REGNUM а сообщили в Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

Nskmi.ru Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Ковчег пробудет в главном соборе Новосибирска — в Вознесенском соборе — с 15 по 25 сентября. Святыя будет ежедневно доступна для поклонения.

«Ожидается, что к ковчегу совершат паломничество верующие из Кузбасса, Алтайского края, Томской области и других соседних регионов», — уточнили в митрополии.

Как отметили в РПЦ, на протяжении уже почти 1700 лет мощи святителя Спиридона Тримифунтского остаются нетленными.

Новосибирская митрополия РПЦ «Более того, они, подобно живому телу, мягки и имеют температуру тела здорового человека — 36,6 градусов».

Мощи святителя сейчас находятся на острове Корфу в городе Керкиры.