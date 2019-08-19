Екатеринбург, 19 августа, 2019, 05:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с фасада храма в честь святителя Иннокентия, расположенного в доме № 11 «а» по проспекту Ленина, убрали табличку с неверным указанием почтового адреса. Теперь на здании висит только указатель номера дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Теперь без названия проспекта

Отметим, что ранее на фасаде здания появилась табличка с надписью «Главный проспект, 11 А», тогда как фактически дом расположен на проспекте Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM , впоследствии в мэрии Екатеринбурга заявили, что самодовольное изменение таблички с неверным почтовым адресом незаконно и пообещали принять меры для того, чтобы исправить ситуацию.

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Напомним, что до революции проспект Ленина в Екатеринбурге назывался Главный. Его название изменилось в 20-е годы прошлого века, когда по решению органа местного самоуправления главная магистраль города была переименована.