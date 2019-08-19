Казань, 19 августа, 2019, 05:00 — ИА Регнум. В Татарии, несмотря на сложные погодные условия, негативно влияющие на уборочную страду, в закрома отправился первый миллион тонн зерна. Об этом на еженедельном совещании выходного дня заявил глава минсельхозпрода региона Марат Ахметов, передаёт ИА REGNUM.

Зерно

Ахметов уточнил, что «неустойчивые погодные условия текущей недели не позволили сельхозформированиям выйти на запланированную производительность по обмолоту», но хозяйства используют любые погодные просветы и к 16 августа в закрома поступил первый миллион тонн зерновых, было убрано 26% площадей — 377 тыс.га. Урожайность с одного гектара составила 31,8 центнера, что выше на 4,3 центнера, чем годом ранее.

Напомним, ранее министр рекомендовал главам районов и агрокомпаний не ждать улучшения погоды и использовать каждый час для уборки, а также задействовать зерносушильные мощности. Погодные условия в Татарии привели к гибели озимых, а последовавшие после засухи дожди негативно сказались на темпах уборки. Также по некоторым культурам возник перестой на полях, что негативно влияет на урожай.

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