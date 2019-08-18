Президент Афганистана уверен, что к теракту в Кабуле причастны талибы*
* талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 19 августа, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может «снять с себя вину» за теракт в Кабуле, несмотря на заявление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об ответственности за нападение, 19 августа передает агентство Reuters.
U.S. Marine Corps
Афганец
«Они предоставили платформу для террористов», — заявил Гани.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили взрыв на свадьбе в столице Афганистана. Жертвами теракта стали более 60 человек.
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