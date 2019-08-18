* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 августа, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может «снять с себя вину» за теракт в Кабуле, несмотря на заявление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об ответственности за нападение, 19 августа передает агентство Reuters.

U.S. Marine Corps Афганец

«Они предоставили платформу для террористов» , — заявил Гани.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили взрыв на свадьбе в столице Афганистана. Жертвами теракта стали более 60 человек.

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