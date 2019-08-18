Исламабад, 18 августа, 2019, 23:49 — ИА Регнум. На северо-западе Пакистана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил Anadolu Ajansi представитель местной полиции Миад Насеб Джан.

U.S. Army Взрыв

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, в квартале Шерингал в районе Верхний Дир. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее четырех человек.

«Самодельное взрывное устройство сработало рядом с транспортным средством на центральной магистрали», — сказал Насеб Джан.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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