Тбилиси, 19 августа, 2019, 00:01 — ИА Регнум. С 19 по 22 августа временно ограничат движение большегрузных автотранспортных средств по автомагистрали «Мцхета-Степанцминда-Ларс» Военно-Грузинской дороги в дневное время. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития Грузии.

Alexxx1979 Военно-Грузинская дорога

В сообщении говорится, что временный запрет связан с ремонтом моста через реку Терек и распространяется на дневное время — с 11:00 до 15:00 (мск).

Напомним, за соблюдением безопасности движения будут следить сотрудники патрульной полиции.