Новочеркасск, Ростовская область, 19 августа, 2019, 00:06 — ИА Регнум. В Ростовской области во время ландшафтного пожара сгорела пасека. ЧП произошло в Октябрьском сельском районе. Пчеловоды считают, что возгорание стало следствием военных учений, которые прошли неподалёку. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком сильно.

Пасека

Пожар под Новочеркасском вспыхнул 15 августа. Огонь уничтожил более 100 пчелосемей. В поля в районе Казачьих Лагерей и Верхнегрушевского, уточняет портал donday.ru, свыше 20 бригад пчеловодов приезжают ежегодно. Предприниматели говорят, что получили на это разрешение военных.

«Все были предупреждены о нашем местонахождении и периоде нашего пребывания. Неоднократно военные приезжали, мы угощали их медом. И вот их благодарность! Не предупредив людей, они начали стрелять снарядами, которые повлекли за собой возгорание полей», — цитирует интернет-издание одного из пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что ранее массовая гибель пчёл произошла в Песчанокопском районе Донского региона. Об этом заявили пчеловоды. Ветеринары пока не подтвердили, что причиной мора стали химикаты, которыми труженики села обрабатывают поля от вредителей. При этом донским пчеловодам грозит штраф, так как большинство из них работает без лицензии.