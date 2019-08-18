Уфа, 18 августа, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Победой футболистов «Уфы» над клубом «Ростов» со счётом 2:0 завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в столице Башкирии 18 августа. Хозяева поля прервали беспроигрышную серию подопечных Валерия Карпина. Автором голов на стадионе «Нефтяник» стали форвард «Уфы» Сильвестр Игбун.

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«Ростов» бросил все силы на штурм ворот соперника, но забить так и не удалось», — отмечает пресс-служба жёлто-синих.

Следующий матч примут ростовчане. На стадионе «Ростов-Арена» они сразятся с казанским «Рубином». Футбольная баталия намечена на 25 августа.