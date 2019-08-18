Санкт-Петербург, 18 августа, 2019, 21:28 — ИА Регнум. В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург. Об этом 18 августа сообщается на сайте Русской Православной Церкви.

Gov.spb.ru Патриарх Кирилл

По прибытии в город Предстоятель РПЦ совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе, который отмечает юбилейную дату — 265-летие со дня освящения. В течение второго дня визита патриарх совершит служение Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.

В пресс-службе РПЦ также сообщают, что в аэропорту Пулково владыку встречала делегация во главе с временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и руководителем Санкт-Петербургской метрополии митрополитом Варсонофием.

Напомним, ранее Патриарх Кирилл посещал Санкт-Петербург в мае 2019 года, где принял участие в мероприятиях, связанных решением вопроса аварийных храмов в России.