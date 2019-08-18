Иерусалим, 18 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который по приглашению президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетит Киев, планирует обсудить ряд вопросов. Об этом, как передает РИА Новости, сказал Нетаньяху перед отлетом в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским) создание зоны свободной торговли (между Украиной и Израилем), пенсионное соглашение и другие вопросы», — уточнил Нетаньяху.

11 августа пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) Израиля сообщила, что 18 августа в Киеве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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