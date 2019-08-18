Москва, 18 августа, 2019, 20:15 — ИА Регнум. По факту гибели сотрудника полиции в результате ДТП на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, ДТП с участием грузовика и служебного автомобиля произошло днем 18 августа на Севастопольском проспекте. По последним данным, в результате аварии пострадали два сотрудника полиции, один из которых скончался на месте происшествия.

Следователи, прибывшие на место трагедии, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: За попавшим в ДТП в Москве автобусом с туристами числятся 30 штрафов