Рим, 18 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. На 82-м году жизни умер экс-генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Об этом 18 августа сообщается на официальном сайте организации.

Agência Brasil Жак Диуф

«От имени семьи ФАО я хочу выразить наши соболезнования семье Жака Диуфа, которая посвятила немало времени, страсти и опыта делу искоренения голода во всем мире», — сказал генеральный директор ФАО Цюй Донгю.

Коллеги Диуфа отметили его профессионализм и неравнодушное, самоотверженное отношение к борьбе с голодом и нищетой, увековеченные в учрежденной в 2011 году награде им. Жака Диуфа «За лучший вклад в глобальную продовольственную безопасность».

Где и когда скончался Диуф не сообщается.

Напомним, Жак Диуф являлся Генеральным директором ФАО с 1994 по 2011 год, в 2014 году стал специальным послом организации по странам зоны Сахеля и Африканского рога.