Киев, 18 августа, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Украинский культурный фонд, главой которого является супруга бывшего президента страны Петра Порошенко Марина Порошенко, выделил порядка 23 млн рублей на создание комедии о войне в Донбассе, об этом 18 августа сообщает «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Режиссером ленты выступит Владимир Тихий, проект получил название «Котик с говорящими глазами».

Премьера картины намечена на октябрь 2019 года, ее целью является попытка «избавления от травм войны» для жителей Украины.

Авторы фильма убеждены, что военные, осуществлявшие вторжение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, смогли остановить «российскую агрессию».

«Несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага» , — убеждены создатели картины, чьи слова приводит издание.

Напомним, официальный Киев продолжает настаивать на том, что на стороне Донецка и Луганска выступили вооруженные силы России, что привело к ряду поражений украинской армии, вынужденной сесть за стол переговоров.

Власти РФ отвергают все обвинения.