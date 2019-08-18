Москва, 18 августа, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В рамках плановой работы на Чукотку были направлены российские стратегические бомбардировщики Ту-160, также известные как «Белые лебеди». Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.

Mil.ru Ту-160

«Стратегическая и дальняя авиация (России) начала летать туда, куда она летала когда-то, — сказал Шойгу. — Мы (ВВС РФ) начали выполнять плановые полеты».

При этом глава Минобороны РФ добавил, что полеты Ту-160 вблизи морских границ с США не являются попыткой «дразнить» Вашингтон.

Напомним, 14 августа в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что перелет на аэродром Анадыря, расположенный недалеко от морской границы с США, выполнили два российских бомбардировщика стратегического назначения Ту-160. Военные воздушные суда спустя два дня вернулись в Саратовскую область.

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