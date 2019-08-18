Москва, 18 августа, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин впервые опубликовал фотографию своего сына, соответствующая фотография была размещена 18 августа на его странице в социальной сети Instagram.

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Снимок был приурочен к первой годовщине рождения сына Овечкина и его супруги Анастасии Шубской.

«С днем рождения наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом!» , — написал Овечкин в социальной сети.

Напомним, сын хоккеиста получил имя Сергей, в честь его брата, трагически погибшего более 20 лет назад. Александр тяжело переживал утрату, подчеркивая, что брат научил его сражаться.