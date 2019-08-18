Танкер Grace-1 покинет Гибралтар 18 августа — посол Ирана
Лондон, 18 августа, 2019, 19:18 — ИА Регнум. 18 августа Гибралтар покинет иранский танкер Grace-1, задержанный ранее местными властями. Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад на своей странице в соцсети Twitter.
tasnimnews.com
Grace 1
«Судно (Grace-1) выйдет в море сегодня вечером (18 августа)», — написал дипломат.
Как передавало ИА REGNUM, иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля представителями военно-морских сил Великобритании в Гибралтарском проливе, был освобожден 15 августа. На борту судна находится более 2 млн баррелей нефти.
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