Рязань, 18 августа, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В Рязани прошел II Международный форум древних городов, возраст которых более 500 лет. Об этом 18 августа сообщается на официальном сайте мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

В фестивале приняли участие представители 35 стран, участники конкурса подготовили порядка 55 проектов, посвященных древним городам, их истории, культуре, а также современном состоянии.

«Насыщенность мероприятия очень большая: свыше ста мероприятий прошло за несколько дней», — подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, II Международный фестиваль древних городов начал свою работу 14 августа, мероприятие было насыщено всевозможными лекциями, конференциями, уличными спектаклями и многими другими событиями, посвященными городам мира, насчитывающим более 500 лет в своей истории.