Копенгаген, 18 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В столице Дании, городе Копенгаген состоятся показы спектаклей русских театров зарубежья, мероприятие пройдет в рамках проекта «Парад русских театров», об этом 18 августа сообщается на сайте Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

(сс) sharonang Копенгаген

На суд зрителей свои постановки представят учреждения культуры из России, Грузии и Дании.

Зрители смогут посмотреть спектакли, созданные по произведений Антона Чехова, а также Алексея Арбузова. Мероприятие будет посвящено творчеству поэта серебряного века Николая Гумилева.

Напомним, «Парад русских театров» начал свою работу с февраля 2019 года, данное мероприятие приурочено к Году театра в России. Нашу страну представит Одинцовский театр драмы со спектаклем «Наш дом».