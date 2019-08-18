Москва, 18 августа, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Более 35 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 18 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Александр Маркин Домодедово

Так, по состоянию на 18:12 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны четырнадцать рейсов, ещё два отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны двенадцать авиарейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны девять авиарейсов, ещё два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Москвы пока не сообщаются.