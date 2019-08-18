Самара, 18 августа, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Превышения нормы содержания вредных веществ в атмосфере Самары после пожара на мазутном озере не выявлено. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Самара

По данным ведомства, лабораторией были взяты пробы атмосферного воздуха и исследованы на содержание вредных веществ. В результате проведённых исследований было установлено, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере Самары нет.

Напомним, пожар на мазутном озере в Самаре, расположенном неподалёку от садового товарищества «Авиатор», произошёл 18 августа. Ранее ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара достигла 400 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 14:35 мск. При пожаре никто не пострадал.

Горение нефтепродуктов на озере сопровождалось шлейфом густого чёрного дыма, который вызвал беспокойство у жителей города.