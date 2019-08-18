Вашингтон, 18 августа, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Известный актер Мартин Фриман высказал мысли относительно продолжения съемок сериала «Шерлок», об этом 18 августа сообщает издание Collider.

Saschaporsche Мартин Фриман и Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма «Шерлок»

Артист назвал проект «грандиозным мировым хитом», о котором его авторы даже и не мечтали.

«Если это правда, то все будут только рады». Этот сериал мне казался настоящим событием, и если у него будет продолжение, то оно должно быть достойным» , — отметил Фриман в интервью изданию.

Интервью Фримана было приурочено к его съемкам в новом фильме «Ода радости», подробности которого, в том числе и дата премьеры, пока не разглашаются.