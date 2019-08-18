Москва, 18 августа, 2019, 17:44 — ИА Регнум. С 19 по 24 августа на различных площадках районов Москвы пройдут семинары, мастер-классы и фестиваль в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом 18 августа сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Mos.ru Проект «Московское долголетие»

В течение недели москвичи могут посетить концерты, открытые уроки и творческие мастер-классы. Занятия и выступления творческих коллективов будут проходить в парках и центрах социальной защиты.

Заключительное мероприятие — фестиваль New Moscow в парке «Красная Пахра» — состоится 24 августа, где для людей пожилого возраста будут организованы «мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, уроки скандинавской ходьбы, модный показ, а также занятия йогой, зумбой и когнитивной гимнастикой», — отмечается в сообщении. Кроме этого, участники проекта могут посетить уроки английского языка и получить консультацию психолога по интересующим вопросам. Начало фестиваля — 11:00 (мск).

Напомним, проект «Московское долголетие» стартовал в 2018 году. Он предполагает проведение для людей пожилого возраста в каждом районе города бесплатных кружков и секций на базе домов культуры, парков, школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.