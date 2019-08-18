Вашингтон, 18 августа, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Известный американский репер Snoop Dogg охарактеризовал свое творчество как уникальное явление, заполняющее пустоту в сердцах людей по всему миру, об этом он 18 августа рассказал изданию Bilboard.

Eva Rinaldi Snoop Dogg

Интервью было приурочено к выпуску нового альбома исполнителя, получившее название «I Wanna Thank Me».

«Когда я создаю музыку, я чувствую, что в ней есть потребность, потому что ничего подобного никто не создает» Snoop Dogg

Напомним, популярный американский репер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный под творческим псевдонимом Snoop Dogg родился в 1971 году, творческий путь начал в 1992 году после знакомства с известным диджеем Dr.Dre, став одним из наиболее талантливых его учеников.