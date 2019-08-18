Грузия, 18 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Двух пострадавших граждан России эвакуировали с горы Ушба сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Nimuel23 Гора Ушба

По предварительной информации, инцидент произошёл утром 18 августа. Альпинисты решили совершить восхождение на гору Ушба, высотой около 4700 метров (регион Самегрело — Земо Сванети). При подъёме на гору один из туристов повредил ноги, после чего альпинистам пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали гражданам РФ первую медицинскую помощь и организовали их эвакуацию.

В настоящее время оба альпиниста переведены в больницу, расположенную в районном центре Местия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации с Эльбруса туриста из Малайзии. который запросил помощь, спасателями Кабардино-Балкарии.