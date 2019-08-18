Москва, 18 августа, 2019, 17:26 — ИА Регнум. В преддверие нового учебного года Роспотребнадзор опубликовал правила профилактики и лечения педикулеза. Об этом 18 августа сообщается на официальном сайте ведомства.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

«Педикулез является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны», — отмечается в сообщении.

Как правило к заражению ведет не соблюдение человеком гигиенических норм, однако, паразитарную инфекцию можно получить при тесном контакте с другим человеком, несмотря на соблюдение правил личной гигиены: магазин, транспорт, бассейн и другие общественные места.

В связи с этим, специалисты ведомства рекомендуют в случае заражения обработать волосы головы средством от педикулеза в соответствии с инструкцией, постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье и вещи. И, регулярно (каждые 10 дней) проводить осмотр детей и членов семьи.

Напомним, педикулёз представляет собой заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, по всему миру в зоне риска заражения этим заболеванием находится порядка двух и более миллиардов человек.