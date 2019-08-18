Москва, 18 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Московский центр занятости «Моя карьера» с начала июня 2019 года трудоустроил 1500 человек. Об этом 18 августа сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Как отмечают сотрудники центра, в этом году к ним обратилось порядка 19 000 москвичей, с которыми 80 специалистов осуществляют индивидуальные консультации и работу. На данный момент в учреждении действуют пять крупных программ, а в базе данных находится свыше 100 тысяч вакансий.

«Наша задача — дать людям, условно говоря, удочку, чтобы они дальше сами могли повышать свой доход. Город готов вкладывать деньги в дополнительную поддержку таких семей при условии трудоустройства», — отметила директор центра Ирина Швец.

Напомним, служба занятости населения Москвы в 2019 году была реформирована согласно новым стандартам работы. Пилотными проектами стали три крупных центра «Моя работа» и один — «Моя карьера». Последний был организован для тех, кто раньше не был включен в список активных соискателей, например, женщины с маленькими детьми, люди пожилого возраста, инвалиды и молодежь.