Вашингтон, 18 августа, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Фильм «Люди Икс: Темный Феникс», созданный студией Fox, стал худшим в серии кинокомиксов по количеству сборов в кинотеатрах, об этом 18 августа сообщает издание Kinonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Картина кроме того с треском провалилась в прокате, собрав в США всего $65 млн, а по всему мир — $252 млн.

«У киностудии образовался убыток в размере $170 млн, отчасти вызванный провалом в прокате картины «Люди Икс: Темный Феникс» , — прокомментировала ситуацию руководитель компании Walt Disney Кристи МакКарти.

Напомним, серия фильмов о «Людях Икс» впервые увидела свет в 2000 года, с тех пор было снято больше десятка картин, основанных на одноименных комиксах. Предстоящая лента в данной серии будет называться «Новые мутанты», в прокат она должна выйти в 2020 году.