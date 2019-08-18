Пекин, 18 августа, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Китайская компания Segway-Ninebot Group продемонстрировала полуавтономный скутер KickScooter T60, который может возвращаться к зарядным станциям без водителя. Об этом 16 августа сообщает Reuters.

Twitter@jeremy_lozier KickScooter T60

По словам председателя и исполнительного директора Ninebot Гао Луфэна, транспортные средства, разработанные на основе искусственного интеллекта (ИИ), управляются дистанционно из облака.

«Я считаю, что скутеры заменят велосипеды. Это человеческая природа — экономить энергию во время поездок», — заявил Луфэн.

Стоимость новых скутеров будет составлять порядка 10 000 юаней ($1420), что значительно дороже, чем модели скутеров из традиционной линейки компании, цена которых варьируется от $100 до $300. Специалисты компании приступят к дорожным испытаниям нового скутера в следующем месяце, а затем они будут отданы в серийное производство и запущены в продажу в начале 2020 года.

Напомним, китайская компания Segway-Ninebot Group, основанная в 2015 году, соединила в себе китайскую компанию Ninebot и американского флагмана в сфере транспорта Segway. На данный момент, Segway-Ninebot Group стала крупнейшим поставщиком для компаний, предоставляющих скутеры, таких как Bird и Lime.