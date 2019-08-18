Тамбов, 18 августа, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин приготовил плов и манты вместе с участниками молодежного управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru/ Александр Никитин лично показал участникам конкурса, как надо резать овощи и разделывать мясо

17 августа запомнится полуфиналистам молодежного управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины» не только участием в новой образовательной сессии, но и неожиданным вечерним кулинарным сюрпризом от губернатора Александра Никитина — совместным приготовлением на природе плова и мантов.

На площадке «Амакс Парк-отеля» собрались 130 молодых управленцев. После «Диалога на равных» с наставниками и деловой игры полуфиналисты встретились с губернатором Тамбовской области и идейным вдохновителем конкурса Александром Никитиным. Участники не только пообщались с главой региона, но и все вместе приготовили плов в большом казане. Для проведения мастер-класса губернатор специально привез свои ножи и лично показал участникам конкурса, как надо резать овощи и разделывать мясо.

Пока готовился плов, Александр Никитин ответил на «кулинарные» вопросы от конкурсантов — рассказал о секретах приготовления своих любимых блюд. Как выяснилось, он любит картошку, яблочный пирог и горячие роллы, но предпочтение отдает восточной кухне.

Как признался губернатор, плов он готовил сам всего четыре раза. Сегодняшний рецепт — «по-тамбовски», который «точно получится».

«Это очень требовательное блюдо, его приготовление — это большое искусство. Я сторонник классического подхода: плов нельзя переворачивать. Чтобы он не пригорал, надо регулировать огнем, приспособиться. Техника приготовления плова требует и внимания, и опыта», — подчеркнул Александр Никитин.

Tambov.gov.ru/ Плов готов

Губернатор много шутил, давал кулинарные советы. Полуфиналисты отмечали, что провели чудесный вечер и искренне благодарили губернатора за возможность быть услышанными.

Образовательная сессия для участников конкурса на этом не закончилась. Деловая игра для полуфиналистов рассчитана на два дня и завершилась сегодня, 18 августа. Участники защитили свои проекты по созданию территориальных кластеров. Помогали участникам наставники, которые оценивали личностный потенциал, долгосрочное планирование, настойчивость и умение мотивировать других.