Москва, 18 августа, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Как минимум 30 штрафов числятся за туристическим автобусом, попавшим в ДТП на востоке Москвы. Об этом 18 августа сообщается в Twitter «Московский транспорт».

Chronomarchie ДПС

По предварительной информации, виновником аварии на шоссе Энтузиастов является водитель туристического автобуса, мужчина 1972 года рождения, гражданин Молдавии.

При этом уточняется, что за туристическим автобусом числятся 30 штрафов за нарушение ПДД. Это штрафы за превышение скорости и за несоблюдение требований знаков дорожного движения.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП начата проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, заказной туристический автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб 18 августа на шоссе Энтузиастов в Москве. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ДТП пострадали 29 человек, 19 из них были доставлены в медучреждения.