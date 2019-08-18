Москва, 18 августа, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с критикой работы судейской бригады во главе с Александром Матюниным на матче 6-го тура Российской премьер-лиги между футбольными командами «Ахмат» и «Зенит». Такое мнение спортсменка опубликовала 18 августа в своем Instagram.

Marco Verch Красная карточка

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» еще никто не добрался», — написала фигуристка.

Также она предложила Александру Матюнину судить матчи с участием уже исчезнувших футбольных команд: «Амкара», «Тосно» и «Динамо СПб».

Отметим, в матче 6-го тура РПЛ Александр Матюнин не засчитал «Зениту» два гола, потому что посчитал их забитыми с нарушениями, и показал ошибочную красную карточку.

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